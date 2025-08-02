Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Km21, Quốc lộ 26, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thực hiện công việc kế toán thu - chi.
- Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp.
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu khách hàng.
- Theo dõi, thực hiện, hạch toán nhập xuất vật tư hàng hóa, tài sản cố định.
- Thực hiện hỗ trợ công việc giấy tờ liên quan, và yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán.
- Thành thạo Microsoft Office ( Excel, Word)
- Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công việc kế toán nội bộ.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình.
- Có khả năng giao tiếp tốt. Tính cam kết, ổn định và gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ trong năm.
- Tham gia đóng nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN… theo đúng quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Hòa 2, Ea Knuếc, Krông Pắc, Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

