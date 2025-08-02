Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Km21, Quốc lộ 26, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thực hiện công việc kế toán thu - chi.

- Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp.

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu khách hàng.

- Theo dõi, thực hiện, hạch toán nhập xuất vật tư hàng hóa, tài sản cố định.

- Thực hiện hỗ trợ công việc giấy tờ liên quan, và yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán.

- Thành thạo Microsoft Office ( Excel, Word)

- Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công việc kế toán nội bộ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình.

- Có khả năng giao tiếp tốt. Tính cam kết, ổn định và gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ trong năm.

- Tham gia đóng nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN… theo đúng quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU

