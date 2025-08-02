Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Km21, Quốc lộ 26, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Thực hiện công việc kế toán thu - chi.
- Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp.
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu khách hàng.
- Theo dõi, thực hiện, hạch toán nhập xuất vật tư hàng hóa, tài sản cố định.
- Thực hiện hỗ trợ công việc giấy tờ liên quan, và yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán.
- Thành thạo Microsoft Office ( Excel, Word)
- Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công việc kế toán nội bộ.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình.
- Có khả năng giao tiếp tốt. Tính cam kết, ổn định và gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ trong năm.
- Tham gia đóng nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN… theo đúng quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
