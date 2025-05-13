Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Đối chiếu thu chi hàng ngày với thủ quỹ;
2.Lập và phân tích báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng:
Theo dõi và báo cáo kịp thời các khoản vay đến hạn tất toán
Hạch toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các tài khoản chi phí
Cung cấp và tổng hợp số liệu cho các bộ phận liên quan
Tổng hợp, phân bổ, rà soát các số liệu hạch toán trước khi lập và phân tích báo cáo
3. Nhập và xuất hóa đơn GTGT à gửi theo xe hàng xuất đi, đối chiếu với kho Thuế (DV).
4. Sale Admin phòng Kinh Doanh:
Báo cáo doanh thu Sale, KPI Sale thực hiện hàng ngày
Thống kê, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ đạo trong biên bản họp
Lập báo cáo doanh số tổng hợp cho P.KD và các báo cáo theo chỉ đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 02 năm vị trí Kế toán tổng hợp nội bộ
Thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm Misa
Trung thực, chịu khó, nhạy bén

Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 9.000.000Đ
Tham gia BHXH, phép năm
Du lịch thường niên, hiếu hỉ, sinh nhật
Đào tạo
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Phan huy chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, BMT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

