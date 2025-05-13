Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
- Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1.Đối chiếu thu chi hàng ngày với thủ quỹ;
2.Lập và phân tích báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng:
Theo dõi và báo cáo kịp thời các khoản vay đến hạn tất toán
Hạch toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các tài khoản chi phí
Cung cấp và tổng hợp số liệu cho các bộ phận liên quan
Tổng hợp, phân bổ, rà soát các số liệu hạch toán trước khi lập và phân tích báo cáo
3. Nhập và xuất hóa đơn GTGT à gửi theo xe hàng xuất đi, đối chiếu với kho Thuế (DV).
4. Sale Admin phòng Kinh Doanh:
Báo cáo doanh thu Sale, KPI Sale thực hiện hàng ngày
Thống kê, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ đạo trong biên bản họp
Lập báo cáo doanh số tổng hợp cho P.KD và các báo cáo theo chỉ đạo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm Misa
Trung thực, chịu khó, nhạy bén
Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, phép năm
Du lịch thường niên, hiếu hỉ, sinh nhật
Đào tạo
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
