Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

1.Đối chiếu thu chi hàng ngày với thủ quỹ;

2.Lập và phân tích báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng:

Theo dõi và báo cáo kịp thời các khoản vay đến hạn tất toán

Hạch toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các tài khoản chi phí

Cung cấp và tổng hợp số liệu cho các bộ phận liên quan

Tổng hợp, phân bổ, rà soát các số liệu hạch toán trước khi lập và phân tích báo cáo

3. Nhập và xuất hóa đơn GTGT à gửi theo xe hàng xuất đi, đối chiếu với kho Thuế (DV).

4. Sale Admin phòng Kinh Doanh:

Báo cáo doanh thu Sale, KPI Sale thực hiện hàng ngày

Thống kê, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ đạo trong biên bản họp

Lập báo cáo doanh số tổng hợp cho P.KD và các báo cáo theo chỉ đạo