Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP NANUFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP NANUFOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Lô A08
- A09
- A10 KCN Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp chứng từ nội bộ theo dõi và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
Hoạch toán nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định.
Báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Kiểm soát chi phí nội bộ và lập báo cáo định kỳ.
Thành thạo phần mềm Misa và các phần mềm văn phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, ưu tiên có kinh nghiệmở vị trí kế toán nội bộ.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng bảo mật số liệu cao.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Tuổi từ 24-35
Tại CÔNG TY CP NANUFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,…và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung năng động. Có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NANUFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
