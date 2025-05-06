Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP NANUFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP NANUFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP NANUFOOD
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
CÔNG TY CP NANUFOOD

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Lô A08

- A09

- A10 KCN Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc

Tổng hợp chứng từ nội bộ theo dõi và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
Hoạch toán nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định.
Báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Kiểm soát chi phí nội bộ và lập báo cáo định kỳ.
Thành thạo phần mềm Misa và các phần mềm văn phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, ưu tiên có kinh nghiệmở vị trí kế toán nội bộ.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng bảo mật số liệu cao.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Tuổi từ 24-35

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,…và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung năng động. Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP NANUFOOD

CÔNG TY CP NANUFOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LÔ A08-L10 KCN HÒA PHÚ, TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

