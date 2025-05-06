Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP NANUFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Lô A08 - A09 - A10 KCN Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Kế toán tổng hợp

Tổng hợp chứng từ nội bộ theo dõi và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

Hoạch toán nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định.

Báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Kiểm soát chi phí nội bộ và lập báo cáo định kỳ.

Thành thạo phần mềm Misa và các phần mềm văn phòng.



Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, ưu tiên có kinh nghiệmở vị trí kế toán nội bộ.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng bảo mật số liệu cao.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.

Tuổi từ 24-35

Tại CÔNG TY CP NANUFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,…và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung năng động. Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NANUFOOD

