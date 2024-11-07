Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 43 Đường số 1, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.- Làm sổ tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.- Kiểm soát sổ sách các phần hành kế toán viên : Doanh thu, chi phí, công nợ, khấu hao, phân bổ chi phí..- Xử lý các báo cáo phân tích theo yêu cầu cấp quản lý

- Tốt nghiệp từ CĐ các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.- Yêu cầu ứng viên từ 25 tuổi trở lên- Thành thạo tin học văn phòng;- Khả năng thích nghi tốt, chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc được giao nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn.

- Đóng BHXH đầy đủ, lương tháng thứ 13, thưởng Tết- Thưởng lễ, tết, 30/04-1/5, sinh nhật,...- Du lịch hằng năm: Team Building, Ngày hội gia đình,...- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

