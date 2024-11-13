Tuyển Kế toán tổng hợp KIMHOANGHUY CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Đường số 6D, KDC Trung Sơn, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Lập hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

• Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hóa đơn chứng từ đi, đến.

• Quản lý số liệu nhập-xuất-tồn, tính chi phí, giá thành, kiểm kê hàng nhập, hàng tồn, tình trạng hàng hoá.

• Ghi chép sổ thu-chi, thanh toán, ngân hàng, công nợ; theo dõi đốc thúc các khoản phải thu-phải trả.

• Quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm; kiểm kê, cấp phát cho NLD.

• Chấm công, tính lương, chế độ phúc lợi, bảo hiểm của NLD.

• Quản lý nghĩa vụ thuế. Rà soát đối chiếu, hoàn chỉnh các vấn đề thuế.

• Kê khai thuế, BCTC, quyết toán thuế và các phát sinh thuế liên quan.

• Tổng hợp, thống kê số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 23-35 tuổi

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc các ngành khối kinh tế có liên quan

• Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán

• Vững nghiệp vụ

• Cẩn thận, tỉ mỉ

• Kỹ năng tổ chức và sắp xếp thông tin

• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

• Thành thạo phần mềm kế toán

• Thành thạo tin học văn phòng

• Tiếng Anh giao tiếp

Tại KIMHOANGHUY CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng hiệu suất

• Thưởng tháng 13

• Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác phí

• Chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT

• Hỗ trợ công cụ làm việc như laptop

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KIMHOANGHUY CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin