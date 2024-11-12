Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại Công ty.
Kê khai, lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu. Kiểm tra, xử lý, phê duyệt các báo cáo về nghiệp vụ kế toán, quản lý thu - chi, bảng tính lương, các khoản thanh toán của Công ty.
Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng...và các cơ quan Nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch - đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước...
Chịu trách nhiệm quyết toán thuế và hoàn thuế của Công ty
Quản lý, theo dõi công tác tài chính kế toán liên quan đến các dự án mà Công ty đang tham gia và thực hiện.
Quản trị nguồn vốn của Công ty
Phối hợp với các phòng, ban, bộ phận để xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện - kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai.
Theo dõi các khoản chi phí, đưa ra các đề xuất tăng - giảm chi phí sao cho hiệu quả.
Thực hiện các công việc theo phân công của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan, có chứng chỉ Kế toán trưởng là lợi thế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...)
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm lên đến 20 triệu
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ AN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 25B ngách 79/40 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

