Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 19 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN

Mức lương
17 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 19, Đường 59A

- TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 19 Triệu

Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ đầu vào, đầu ra, chứng từ thanh toán từ kế toán viên phụ trách các phần hành.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh đảm bảo kịp thời và đầy đủ.
Tính và phân tích báo cáo giá vốn hàng nhập theo phát sinh và định kỳ tháng/ quý/ năm.
Quản lý và trích lập, phân bổ chi phí, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định,...các bút toán tổng hợp.
Lập, rà soát, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo Lãi lỗ, các báo cáo quản trị.
Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng tháng/quý/năm.
Theo dõi các khoản đầu tư của Công ty.
Làm việc với đối tác đầu tư đối với các phát sinh đầu tư của Công ty.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, nhập xuất tồn và các chi phí, doanh thu của Công ty.
Lập, theo dõi và phân tích báo cáo Ngân sách, báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình đầu tư và báo cáo khác theo yêu cầu quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 17 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan từ 3 năm trở lên (bắt buộc).
Có khả năng làm việc độc lập và khả năng đa nhiệm khi cần thiết phải kết hợp với những thành viên tại các phòng ban, và các Công ty trong Group.
Nắm bắt chính xác, kịp thời các thủ tục pháp lý và quy trình kế toán của doanh nghiệp.
Có khả năng tư duy logic sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết công việc, đồng thời có tinh thần trách nhiệm cao đối với bất kỳ nhiệm vụ công việc nào được giao phó.
Chấp nhận đi công tác theo yêu cầu công việc.
Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office, Word, Excel.
Sử dụng tốt phần mềm kế toán, biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước: Thuế,...
Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Team Building, quà tặng sinh nhật, được mua mỹ phẩm nhập khẩu của Pháp với giá nhân viên.
Tham gia các chương trình thiện nguyện, workshop, year end party, Noel, 20/10, 08/03...
Lương thưởng, bonus, Lễ- Tết
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.
Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Đường 59A-TML, Khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

