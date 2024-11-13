Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 kỳ đồng, P.9, Q.3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, quản lý công nợ đối tác chuyển tiền chi trả kiều hối. Theo dõi, đối soát từng giao dịch chi trả đã thực hiện và ghi nhận phí hoa hồng dịch vụ trên từng giao dịch phát sinh vào công nợ theo từng đối tác.
Theo dõi, quản lý công nợ Cộng tác viên/Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh chi trả tại nhà.
Thực hiện chuyển tiền trong nước phục vụ hoạt động chi trả kiều hối.
Hạch toán kế toán ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.
Thực hiện kiểm tra, đối soát số dư trên sổ sách kế toán và số dư thực tế.
Báo cáo ngay cho lãnh đạo phòng các trường hợp sai sót, thất thoát xảy ra ngay khi phát hiện. Xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sai sót, thất thoát và đế xuất giải pháp khắc phục (nếu có).
Thực hiện kiểm tra, đối soát các nghiệp vụ đã thực hiện.
Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề trong quá trình vận hành chi trả kiều hối có liên quan đến công việc được phân công.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất chính thức và kịp thời.
Nhận diện các rủi ro có thể phát sinh trong nghiệp vụ quản lý công nợ, báo cáo lãnh đạo Phòng để có sự điều chỉnh hợp lý hạn chế rủi ro.
Quản lý, theo dõi Hợp đồng chuyển tiền, phụ kiện ký kết với các đối tác. Lưu trữ đầy đủ, kịp thời bản đối chiếu xác nhận công nợ của đối tác, CTV. Lưu trữ các báo cáo tổng hợp giao dịch, báo cáo phí hoa hồng dịch vụ phát sinh
Lưu trữ đầy đủ kịp thời các sổ sách kế toán phát sinh theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên.
Trình độ tin học: Tin học văn phòng.
Kiến thức:
Am hiểu về dịch vụ và quy trình nghiệp vụ.
Am hiểu về luật Kế toán
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp và truyền thông.
Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến.
Kỹ năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng, đối tác.
Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức.
Khả năng:
Phân tích/phán đoán.
Tư duy Logic.
Phẩm chất cá nhân:
Tinh thần trách nhiệm cao.
Liêm trực trong công việc.
Chăm chỉ, cẩn thận, làm việc chi tiết Tuân thủ kỷ luật.
Yêu cầu khác:
Độ tuổi: >25 hoặc < 40 Nam hoặc nữ

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Được trả lương đúng hạn, đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
- Bảo hiểm xã hội: Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
- Nghỉ phép: Được nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật và nội quy của công ty.
- Nghỉ lễ, tết: Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.
- Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn.
- Thưởng: Được hưởng các khoản thưởng theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả, khen thưởng,...).
- Phúc lợi khác: Ngoài ra có thể được hưởng thêm các phúc lợi khác như hỗ trợ đi lại, khám sức khỏe định kỳ, được mua bảo hiểm sức khỏe cá nhân, hiếu hỉ, ma chay, chế độ thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, trang phục, ăn trưa, du lịch (có thể trong nước, ngoài nước),...và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

