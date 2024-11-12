Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cao ốc GMA, 307 - 6 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, lên phương án và xử lý các khoản công nợ của Công ty.

- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp nội bộ doanh nghiệp như hạch toán chứng từ, xuất hóa đơn, làm báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng, lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định,...

- Hỗ trợ các công việc trong phòng ban khi có phát sinh.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tính cách trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng Word, Excel tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm làm Kế toán tổng hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net theo năng lực và kinh nghiệm: 11 - 15 triệu/tháng hoặc theo thỏa thuận.

- Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định sau khi làm việc chính thức.

- Thưởng lễ, Tết đầy đủ.

- Được đi nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin