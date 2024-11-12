Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 8

- Phường Bình Hưng Hòa

- Quận Bình Tân

- Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập dữ liệu và xử lý thông tin, các số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty
-
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thu/ chi, nhập/ xuất, nghiệp vụ khác, thuế GTGT/TNDN...
- Nhập hoá đơn đầu vào, xuất hoá đơn đầu ra.
- Đối soát
- Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thông tin và đảm bảo chính xác trong công việc kế toán.
- Lập và nộp các báo cáo định kỳ (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế, báo cáo quản trị...), các báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
- Liên hệ, giao dịch với ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng...
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty sản xuất, bán lẻ
- Nắm vững kiến thức về các quy định pháp luật về kế toán, thuế và kiểm toán.
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel, cũng như các phần mềm kế toán phổ biến.
- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh chóng và chính xác
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và chịu được áp lực công việc cao.
- Có khả năng giao tiếp tốt, hợp tác làm việc trong nhóm và xử lý mâu thuẫn
- Có kiến thức và các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, bảo hiểm xã hội, lương vv

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Chính sách phúc lợi theo quy định Công ty
- Có cơ hội thăng tiến và môi trường để phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 268 - 270 Đường số 8 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

