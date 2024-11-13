Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Quản lý, lưu trữ sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chứng từ.

- Lập và nộp báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

- Theo dõi, quản lý, và báo cáo công nợ phải thu phải trả.

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, bao gồm xử lý hồ sơ thanh toán, tín dụng và bảo lãnh.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

JOB DESCRIPTION: ACCOUNTANT

- Record daily accounting transactions.

- Manage and maintain accounting books, ensuring accuracy and completeness of documentation.

- Prepare and submit periodic tax reports in compliance with regulations.

- Monitor, manage, and report accounts receivable and payable.

- Conduct bank transactions, including processing payment, credit, and guarantee documentation.

- Perform other tasks as assigned by manager.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Ưu tiên tuyển Nữ, tuổi từ 24 đến 30

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

- Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu tốt; cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

REQUIREMENTS

- Female candidates preferred, aged between 24 and 30.

- College or university degree in Accounting, Finance, or related fields.

- At least 2 years of experience in a similar role.

- Strong knowledge of accounting principles, tax regulations, and relevant legal requirements.

- Proficiency in accounting software and Microsoft Office.

- Excellent data analysis and processing skills; detail-oriented, integrity, and responsible.

- Good communication and teamwork skills.

QUYỀN LỢI

- Thu nhập: Thỏa thuận trong buổi phỏng vấn.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước và các quyền lợi khác theo quy định Công ty.

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên nghiệp theo quy trình của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và hỗ trợ.

BENEFITS

- Salary: Negotiable during the interview.

- Full participation in social insurance, health insurance, unemployment insurance, leave according to state regulations, and additional company benefits.

- Professional training and guidance according to company procedures.

- Work in a dynamic, friendly, and supportive environment.

