Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết hoá đơn GTGT xuất bán hàng hóa, dịch vụ
Nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, chứng từ thanh toán, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, phù hợp
Sắp xếp, xử lý và lưu trữ chứng từ kế toán
Thực hiện hạch toán vào phần mềm
Thực hiện đối chiếu công nợ; Lập báo cáo và phối hợp với các bộ phận để thu hồi công nợ khi đến hạn.
Quản lý Ngân sách cho Chi nhánh. Kiểm soát chi tiêu và tiến độ thực hiện.
Lập kế hoạch tài chính Chi nhánh hàng tháng/Theo dõi việc thực hiện kế hoạch doanh thu-chi phí/Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế/ Tham gia soát xét giữa kỳ và kiểm toán hàng năm
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự, đảm bảo đầy đủ và chính xác.
Theo dõi chấm công, xử lý các thủ tục về BHXH & thuế TNCN
Theo dõi và quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đảm bảo có đầy đủ nguồn lực để phục vụ hoạt động công việc.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, họp mặt, khen thưởng để nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn kết trong công ty.
Bao gồm công tác hành chính văn thư, lưu trữ văn bản, quản lý hợp đồng và các giấy tờ quan trọng của Chi nhánh.
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ.
Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính,... hoặc các ngành liên quan.
Trình độ
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Kinh nghiệm
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc và khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Phẩm chất
Thành thạo các phần mềm kế toán Misa, Excel và các công cụ tin học văn phòng.
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, chi tiết.

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr
Chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày lễ/ tết
Lương tháng 13
Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu CNC Hoà Lạc, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

