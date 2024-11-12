Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Viết hoá đơn GTGT xuất bán hàng hóa, dịch vụ

Nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, chứng từ thanh toán, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, phù hợp

Sắp xếp, xử lý và lưu trữ chứng từ kế toán

Thực hiện hạch toán vào phần mềm

Thực hiện đối chiếu công nợ; Lập báo cáo và phối hợp với các bộ phận để thu hồi công nợ khi đến hạn.

Quản lý Ngân sách cho Chi nhánh. Kiểm soát chi tiêu và tiến độ thực hiện.

Lập kế hoạch tài chính Chi nhánh hàng tháng/Theo dõi việc thực hiện kế hoạch doanh thu-chi phí/Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế/ Tham gia soát xét giữa kỳ và kiểm toán hàng năm

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự, đảm bảo đầy đủ và chính xác.

Theo dõi chấm công, xử lý các thủ tục về BHXH & thuế TNCN

Theo dõi và quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đảm bảo có đầy đủ nguồn lực để phục vụ hoạt động công việc.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, họp mặt, khen thưởng để nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn kết trong công ty.

Bao gồm công tác hành chính văn thư, lưu trữ văn bản, quản lý hợp đồng và các giấy tờ quan trọng của Chi nhánh.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ.

Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính,... hoặc các ngành liên quan.

Trình độ

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Kinh nghiệm

Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc và khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Phẩm chất

Thành thạo các phần mềm kế toán Misa, Excel và các công cụ tin học văn phòng.

Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, chi tiết.

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr

Chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các ngày lễ/ tết

Lương tháng 13

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực

