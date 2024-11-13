Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn và bán hàng

- Tư vấn qua điện thoại, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Soạn báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao, theo dõi đơn hàng và các khoản công nợ của khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

- Khảo sát và ghi nhận các thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

- Lập báo cáo định kỳ các công việc liên quan đến nghiệp vụ được phân công gửi cho Trưởng bộ phận/ Ban Giám đốc.

- Tham gia các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên

Trình độ học vấn tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh,..

Cẩn thận, chu đáo, nhanh nhẹn, có tính kỷ luật với bản thân và với tập thể

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8tr-15tr

Thưởng: KPI (theo đánh giá của cấp trên), % doanh số bán hàng, lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ tết

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động

Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Các hoạt động tập thể miễn phí: du lịch, liên hoan, từ thiện

Thời gian LV: 8h-12h, 13h30-17h30h từ T2=> T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN

