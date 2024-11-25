Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thakral One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 9, Tòa nhà Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 08h30 - 18h00, nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

·Kiểm tra và nhập các số liệu doanh thu bán hàng, xuất hóa đơn bán hàng, thu tiền vào phần mềm kế toán.

·Kiểm tra – đối chiếu, quản lý các số liệu về mua hàng, bán hàng hóa trên phần mềm quản lý kế toán với số liệu thống kê trong kho và công nợ.

·Kiểm tra đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua vào, thực hiện hạch toán, thanh toán cho nhà cung cấp.

·Theo dõi báo cáo công nợ phải thu, phải trả định kỳ hàng ngày, hàng tháng.

·Đối chiếu với thủ kho/ kế toán kho về số liệu hàng xuất – hàng tồn, thực hiện việc kiểm kho định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

·Thực hiện việc tổng hợp số liệu bán hàng – mua hàng, báo cáo quản lý/ trưởng bộ phận kế toán.

·Quản lý chứng từ hóa đơn mua vào, bán ra, chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng, mua hàng của doanh nghiệp.

·Hỗ trợ công việc cho kế toán tổng hợp.

·Định kỳ làm báo cáo bán hàng, mua hàng, phải thu, phải trả theo yêu cầu của cấp trên

·Và thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ CĐ/ĐH trở lên các ngành liên quan kế toán doanh nghiệp.

-Ưu tiên kỹ năng anh văn đọc – viết khá.

-Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí liên quan.

Tại Công Ty TNHH Thakral One Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Thỏa thuận

-Lương tháng 13, thưởng doanh thu dựa vào tình hình kinh doanh của công ty và năng lực của cá nhân

-Phụ cấp gửi xe + Phụ cấp y tế hằng năm

-Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

-Trang phục tự do

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thakral One

