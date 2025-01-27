Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP Cơ Điện Lạnh Thái Đức Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/10 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận, cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi. Nhận chứng từ từ các bộ phận (hóa đơn, biên bản giao nhận, phiếu nhập xuất kho…) để thanh toán.

Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo qui định.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGD.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: trên 24 tuổi

Trình độ: Cao Đẳng

Am hiểu về luật kế toán, luật thuế

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán

Nhanh nhẹn, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc

Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên

Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm kế toán

Hình thức: Nhân viên chính thức

Thời gian thử việc : 02 tháng

Tại CÔNG TY CP Cơ Điện Lạnh Thái Đức Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000đồng (Tùy vào năng lực khi phỏng vấn).

Bảo hiểm, phép, ... theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.

Xem xét Lương định kỳ theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP Cơ Điện Lạnh Thái Đức Lâm

