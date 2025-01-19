Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MPG GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MPG GLOBAL
- Hồ Chí Minh: Đường Phạm Văn Nghị ,P.Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
• Phát hành hóa đơn hàng tháng
• Theo dõi, đối chiếu công nợ
• Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng của Công ty
• Thực hiện thu chi tiền mặt và ngân hàng hàng ngày
• Thực hiện các báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý
• Cập nhật, theo dõi số dư ngân hàng
• Tính lương nhân viên
• Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo thuế, tờ khai, BHXH, với đơn vị dịch vụ
• Thực hiện hoàn thuế, quyết toán thuế, thanh tra thuế và các vấn đề thuế liên quan khác.
• Hỗ trợ kiểm tra tờ khai xuất khẩu
• Thực hiện tư vấn về các quy định, luật cho các bộ phận khác
• Hỗ trợ liên lạc với Khách hàng, Nhà cung cấp và tham gia vào qúa trình trao đổi kinh doanh của Công ty
• Thưc hiện phiên dịch khi cần thiết
• Tổ chức, sắp xếp tài liệu Công ty
• Lưu giữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ
• Đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp Luật
• Các công việc kế toán, hỗ trợ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MPG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MPG GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
