Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MPG GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

• Phát hành hóa đơn hàng tháng

• Theo dõi, đối chiếu công nợ

• Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng của Công ty

• Thực hiện thu chi tiền mặt và ngân hàng hàng ngày

• Thực hiện các báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý

• Cập nhật, theo dõi số dư ngân hàng

• Tính lương nhân viên

• Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo thuế, tờ khai, BHXH, với đơn vị dịch vụ

• Thực hiện hoàn thuế, quyết toán thuế, thanh tra thuế và các vấn đề thuế liên quan khác.

• Hỗ trợ kiểm tra tờ khai xuất khẩu

• Thực hiện tư vấn về các quy định, luật cho các bộ phận khác

• Hỗ trợ liên lạc với Khách hàng, Nhà cung cấp và tham gia vào qúa trình trao đổi kinh doanh của Công ty

• Thưc hiện phiên dịch khi cần thiết

• Tổ chức, sắp xếp tài liệu Công ty

• Lưu giữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ

• Đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp Luật

• Các công việc kế toán, hỗ trợ khác theo yêu cầu của cấp trên