Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
- Hồ Chí Minh:
- Số 25
- 27 Đường Số 4, Khu phố 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý chung các hoạt động liên quan đến tài chính kế toán;
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp;
Tổ chức lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng hạn, chất lượng;
Duy trì và cải tiến nghiệp vụ kế toán để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả;
Chấm công và tính lương thưởng và bảo hiểm cho nhân viên công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc:
Làm giờ hành chính: 9h -18h ( Thứ 2 - Thứ 7
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Am hiểu chế độ, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế, luật pháp liên quan đến tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội
Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế, thanh tra;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và giám sát công việc;
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản:
12.000.000-15.000.000
(deal thoải mái theo năng lực)
Sau Tết phỏng vấn có thể đi làm ngay
Thưởng sinh nhật, lễ, Tết và theo quy định của Công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Quy định của Pháp luật;
Du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI