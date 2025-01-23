Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Helen Care
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công ty Cổ Phần Helen Care

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế quyết toán thuế công ty.
Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Lập và nộp các tờ khai thuế hàng quý, báo cáo tài chính hàng năm theo quy định.
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu thuế và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
In và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc theo tuần, tháng, quý và năm theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành về Kế toán -Kiểm toán
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm
- Công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Drive); Sử dụng thành thạo các phần mềm MISA, FAST,..Biết ứng dụng AI vào công việc
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá, ứng dụng được các phần mềm dịch thuật
- Độ tuổi: Từ 25-35
- Các kỹ năng nên có: Kỹ năng làm việc nhóm, trình bày vấn đề, có năng lực tự học, trung thực
Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm, Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Helen Care

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

