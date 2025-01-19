Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thu thập, tổng hợp và hạch toán căn cứ hóa đơn, chứng từ phát sinh

2. Theo dõi và lập báo cáo công nợ; kiểm soát thu chi

3. Lập báo cáo tài chính; tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

4. Theo dõi và thực hiện các thủ tục với ngân hàng như: thanh toán, phát hành bảo lãnh, lập hồ sơ vay...

5. Tham mưu các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật, phù hợp đặc điểm công ty

7. Lập báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu và sắp xếp của Trưởng Phòng

1. Bằng cấp,Chứng chỉ

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

2. Kinh nghiệm

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công việc Kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

3. Kiến thức/ Kỹ năng

- Nắm chắc các chế độ kế toán; luật thuế TNDN, thuế TNCN; và các chính sách có liên quan

- Kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng lên và thực hiện kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết trong công việc

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán

- Gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

- Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định.

- Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn.

- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

- Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ / ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức.

- Hỗ trợ công tác phí (chi phí ăn ở, sinh hoạt,...) khi đi công tác trong và ngoài nước.

- Được cấp phát đồng phục công ty phục vụ nhu cầu công việc.

- Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

