Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Tòa nhà Viettel, 48 Lý Tự Trọng, Tân An, Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kế toán bán hàng: Quản lý số liệu, làm đơn hàng và mã vận đơn, nhập tem QR.

- Kế toán kho: Kiểm soát số lượng xuất - tồn kho hàng hóa và công cụ dụng cụ đóng hàng.

- Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ khách hàng, bảng kê tiền hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn, kỹ năng word, excel ổn.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, cẩn thận.

- Có kỹ năng làm việc nhóm.

- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng là một lợi thế.

- Ưu tiên cá nhân mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được tham gia đào tạo kỹ năng/Kiến thức sản phẩm công ty trong quá trình làm việc.

- Chính sách rõ ràng, chế độ đầy đủ.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết theo quy định công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT,… theo quy định.

- Cơ hội thăng tiến về vị trí và thu nhập, công việc ổn định lâu dài.

- Các chế độ phúc lợi đặc quyền tốt hơn khi gắn bó từ 3 năm trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

