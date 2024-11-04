Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Tòa nhà Viettel, 48 Lý Tự Trọng, Tân An, Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kế toán bán hàng: Quản lý số liệu, làm đơn hàng và mã vận đơn, nhập tem QR.
- Kế toán kho: Kiểm soát số lượng xuất - tồn kho hàng hóa và công cụ dụng cụ đóng hàng.
- Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ khách hàng, bảng kê tiền hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn, kỹ năng word, excel ổn.
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, cẩn thận.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.
- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng là một lợi thế.
- Ưu tiên cá nhân mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Được tham gia đào tạo kỹ năng/Kiến thức sản phẩm công ty trong quá trình làm việc.
- Chính sách rõ ràng, chế độ đầy đủ.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết theo quy định công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT,… theo quy định.
- Cơ hội thăng tiến về vị trí và thu nhập, công việc ổn định lâu dài.
- Các chế độ phúc lợi đặc quyền tốt hơn khi gắn bó từ 3 năm trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PH Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Viettel, số 48 Lý Tự Trọng, Tân An, Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

