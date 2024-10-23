Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm
- Phú Thọ: KCN Trung Hà, Tam Nông
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Quản lý công nợ khách hàng, Công nợ NCC, Tính giá thành sản phẩm, tiền lương, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Lập – trình bày báo cáo tài chính: Báo cáo bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, BC kết quả kinh doanh, Báo cáo dòng tiền, Báo cáo thuế
Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ 30-4;1-5;2-9;1-1, tết âm lịch theo kết quả kinh doanh công ty và hiệu quả công việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao; phát triển được năng lực và nghề nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động, được đóng BHXH, BHYT,
Có điều kiện được đào tạo, học hỏi kĩ năng; chuyên môn ở Viện phát triền nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC; thăm quan học hỏi tại các nhà máy Nhật Bản.
Được tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ- thể thao của công ty: du lịch; dã ngoại; team building, chạy bộ marathon CBCNV ở xa sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, có xe đưa đón
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
