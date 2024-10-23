Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: KCN Trung Hà, Tam Nông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Quản lý công nợ khách hàng, Công nợ NCC, Tính giá thành sản phẩm, tiền lương, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Quản lý công nợ khách hàng, Công nợ NCC, Tính giá thành sản phẩm, tiền lương, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm.
Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Lập – trình bày báo cáo tài chính: Báo cáo bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, BC kết quả kinh doanh, Báo cáo dòng tiền, Báo cáo thuế
Lập – trình bày báo cáo tài chính:
Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.
Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp.
Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- tài chính
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng lễ 30-4;1-5;2-9;1-1, tết âm lịch theo kết quả kinh doanh công ty và hiệu quả công việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao; phát triển được năng lực và nghề nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động, được đóng BHXH, BHYT,
Có điều kiện được đào tạo, học hỏi kĩ năng; chuyên môn ở Viện phát triền nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC; thăm quan học hỏi tại các nhà máy Nhật Bản.
Được tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ- thể thao của công ty: du lịch; dã ngoại; team building, chạy bộ marathon CBCNV ở xa sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN2, Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

