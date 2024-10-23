Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: KCN Trung Hà, Tam Nông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Quản lý công nợ khách hàng, Công nợ NCC, Tính giá thành sản phẩm, tiền lương, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Quản lý công nợ khách hàng, Công nợ NCC, Tính giá thành sản phẩm, tiền lương, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Lập – trình bày báo cáo tài chính: Báo cáo bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, BC kết quả kinh doanh, Báo cáo dòng tiền, Báo cáo thuế

Lập – trình bày báo cáo tài chính:

Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- tài chính

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ 30-4;1-5;2-9;1-1, tết âm lịch theo kết quả kinh doanh công ty và hiệu quả công việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao; phát triển được năng lực và nghề nghiệp

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động, được đóng BHXH, BHYT,

Có điều kiện được đào tạo, học hỏi kĩ năng; chuyên môn ở Viện phát triền nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC; thăm quan học hỏi tại các nhà máy Nhật Bản.

Được tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ- thể thao của công ty: du lịch; dã ngoại; team building, chạy bộ marathon CBCNV ở xa sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin