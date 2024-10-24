Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy
- Phú Thọ: Tx Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng
Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù ngành hàng FMCG
Quản lý dòng tiền, ngân sách và kế hoạch tài chính của công ty
Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hiệu quả tài chính và kiểm soát chi phí
Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán hiện hành
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
Có chứng chỉ Kế toán trưởnG
Có kiến thức chuyên sâu về thuế, tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính tốt
Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán
Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường kinh doanh đa dạng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Chế độ bảo hiểm sức khỏe, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng hiệu suất, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
