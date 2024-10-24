Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù ngành hàng FMCG Quản lý dòng tiền, ngân sách và kế hoạch tài chính của công ty Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hiệu quả tài chính và kiểm soát chi phí Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán hiện hành Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán Có chứng chỉ Kế toán trưởnG Có kiến thức chuyên sâu về thuế, tài chính doanh nghiệp Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính tốt Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường kinh doanh đa dạng Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Chế độ bảo hiểm sức khỏe, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng hiệu suất, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

