Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG DƯƠNG PT làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành thu thập và ghi chép tỉ mỉ mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch và đối chiếu với báo cáo chi tiết để đảm bảo sự trùng khớp

Theo dõi và quản lý công nợ toàn bộ doanh nghiệp, đảm bảo việc thanh toán và thu hồi công nợ diễn ra đúng hạn và chính xác.

Soạn thảo các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. Từ đó, đề xuất các phương pháp tối ưu hóa nguồn thu và chi của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính và các bảng tổng hợp theo đúng tiêu chuẩn kế toán, quy định pháp luật và yêu cầu quản trị.

Tiến hành kiểm tra các chứng từ để xác minh tính chính xác của các nghiệp vụ tài chính.

Triển khai và xây dựng các quy trình kế toán dựa trên các thủ tục hiện hành, nhằm cải thiện hiệu quả công việc.

Kê khai thuế, quyết toán thuế năm tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG DƯƠNG PT Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Thưởng vào các ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt của Công ty.

Hỗ trợ điều kiện nhà ở, sinh hoạt, điều kiện cấp dưỡng tại Công trình.

Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty.

Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chế độ của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG DƯƠNG PT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin