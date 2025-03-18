Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 668 Phan Đình Phùng, P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty; dự báo về tình hình vốn
Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu cần cải tiến
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả tài chính
Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Chỉ đạo công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính
Phân tích và tham gia thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu tư
Các công việc khác như lập, phân tích báo cáo; quan hệ đối tác, ngân hàng;
Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng... trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;
Chịu trách nhiệm và làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về số liệu tài chính có liên quan đến nghĩa vụ của đơn vị;
Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, tình hình thu nộp và thanh toán..v..v.
Đề xuất và tham vấn Ban Lãnh đạo các biện pháp hạn chế chi phí và phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính- kế toán;
Tổ chức và quản lý bộ máy kế toán của Công ty;
Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán
Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng theo quý/năm

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng hoặc 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng
Có chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp;
Thành thạo Microsoft office, đặc biệt là excel;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 Triệu/tháng
Thử việc 2 tháng, nhận 85%
Thưởng tháng lương 13, Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, văn hóa trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty chi trả toàn bộ chi phí
Khám sức khỏe định kỳ, BHXH, Phép năm
Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao: nghỉ mát, sinh nhật và các ngày hội của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 668, Đ. Phan Đình Phùng, tổ 7, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

