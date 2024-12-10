Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán và tài chính của công ty theo đúng quy định của pháp luật và nội quy của công ty
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán tài sản cố định.
Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.
Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế và báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Quản lý hồ sơ, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp.
Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán
Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng,... hoặc các khối trường kinh tế
Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
Kiến thức nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chín chắn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 18.000.000
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...)
Môi trường làm việc văn hoá, đề cao tinh thần đồng đội.
Xét duyệt tăng lương, thưởng hằng năm.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động của công ty: dã ngoại, teambulding, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tecco Phù Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

