Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán và tài chính của công ty theo đúng quy định của pháp luật và nội quy của công ty

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán tài sản cố định.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế và báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Quản lý hồ sơ, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp.

Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán

Các công việc khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng,... hoặc các khối trường kinh tế

Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

Kiến thức nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chín chắn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 18.000.000

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...)

Môi trường làm việc văn hoá, đề cao tinh thần đồng đội.

Xét duyệt tăng lương, thưởng hằng năm.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động của công ty: dã ngoại, teambulding, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

