Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hà Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hiển Dương, Dương Quang, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và thực hiện chức năng kế toán tài chính, thống kê

- Quản lý các nghiệp vụ thanh toán hàng ngày.

- Lập báo cáo kế toán liên quan

- Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Sự dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Am hiểu luật kế toán.

- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Hà Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Định kỳ tăng lương 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hà Dũng

