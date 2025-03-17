Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hà Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Hà Dũng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hiển Dương, Dương Quang, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và thực hiện chức năng kế toán tài chính, thống kê
- Quản lý các nghiệp vụ thanh toán hàng ngày.
- Lập báo cáo kế toán liên quan
- Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán
- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Sự dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Am hiểu luật kế toán.
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH Hà Dũng Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Định kỳ tăng lương 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hà Dũng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
