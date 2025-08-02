Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Fravi Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 55, đường Phạm Ngũ Lão, (Ngã ba 5), Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và thực hiện công tác kế toán nhằm bảo đảm giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch và chính xác đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của công ty:

1. Công tác xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán :

- Tổ chức hạch toán kế toán đúng theo các nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tổ chức thu thập thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng quy trình hạch toán kế toán, biểu mẫu, mẫu sổ kế toán, phương pháp ghi sổ, các quy trình quản lý tài chính và quản lý chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu sản xuất đối với các phân xưởng.

2. Công tác quản lý nhân viên:

- Thực hiện phân công công việc cho nhân viên trong phòng.

- Thực hiện theo dõi, đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

3. Công tác giám sát thực hiện định mức sản xuất và quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn:

- Tổ chức soát xét các khoản thu chi.

- Tổ chức đối chiếu, đốc thúc thu hồi công nợ và thu tiền bán hàng.

- Giám sát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính.

- Giám sát việc thực hiện định mức sản xuất, tiêu hao nguyên vật liệu của các phân xưởng sản xuất.

- Lập kế hoạch kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán hàng năm hoặc kiểm kê đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Thực hiện giải trình chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ sách kế toán.

4. Công tác tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo:

- Tổng hợp số liệu và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán nhằm đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý về kinh tế, tài chính của công ty.

- Thực hiện tổng hợp, phân tích, khai thác và cung cấp dữ liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cập nhật chính sách của nhà nước và tư vấn cho ban giám đốc về sự thay đổi trong các quy định về quản lý tài chính kế toán của nhà nước.

5. Công tác báo cáo và thực hiện nghĩa vụ thuế:

- Thực hiện lập các báo cáo tài chính và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế đúng thời hạn quy định.

-Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách và thực hiện quyết toán theo đúng quy định của cơ quan thuế.

- Tổ chức quản lý mã số thuế cá nhân và tính toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Nghiên cứu chính sách thuế của nhà nước để thực hiện linh hoạt nhằm giảm thiểu các nghĩa vụ thuế của công ty.

6. Công tác bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán:

Tổ chức bảo quản, lữu trữ các chứng từ kế toán, tài chính, chứng từ có giá, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán, báo cáo kiểm kê và tài liệu khác có liên quan đến kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu này, cung cấp khi có yêu cầu của tổng giám đốc.

7. Công việc khác:

- Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phân xưởng giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của họ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững và vận dụng tốt các quy định của pháp luật về thuế, các nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Kỹ năng tổ chức bộ máy kế toán.

- Kỹ năng phân tích vấn đề nhằm tư vấn, tham mưu chính sách. Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

- Có khả năng làm việc với các số liệu và tính toán tốt.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm kế toán.

- Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương, ít nhất 01 năm làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Thận trọng, cẩn thận, trung thực và say mê công việc."

Tại Công ty TNHH Fravi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fravi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin