Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 25 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam, ấp mỹ hưng 2, Kcn, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

+ Quản lý, đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo thực hiện tốt công việc
+ Điều phối công việc kế toán, giám sát hạch toán, ghi chép , kiểm tra số liệu và hệ thống kế toán, chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, hợp lệ về số liệu trước pháp luật
+ Giám sát, theo dõi, kiểm tra tình hình thuế mỗi tháng, Các trường hợp bất thường, phát hiện kịp thời có động tác phản hồi và điều chỉnh xử lý, duy trì liên lạc với Cục thuế
+ Am hiểu Luật kế toán, tuân thủ nguyên tắc kế toán Việt Nam, Có các chứng chỉ chuyên nghành kế toán liên quan, chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng
+ Phân tích hoạt động kinh doanh, thuế, tình hình tài chính, đánh giá rủi ro hạng mục, báo cáo và trao đổi với trên cấp

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ: Đại học , các chứng chỉ liên quan
+ Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
+ Giới tính: Nam/Nữ , độ tuổi từ 30 - 48 tuổi;
+ Có kinh nghiệm trên 3 năm

Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (Trên 25 triệu)
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định
- Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

