Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam, ấp mỹ hưng 2, Kcn, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

+ Quản lý, đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo thực hiện tốt công việc

+ Điều phối công việc kế toán, giám sát hạch toán, ghi chép , kiểm tra số liệu và hệ thống kế toán, chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, hợp lệ về số liệu trước pháp luật

+ Giám sát, theo dõi, kiểm tra tình hình thuế mỗi tháng, Các trường hợp bất thường, phát hiện kịp thời có động tác phản hồi và điều chỉnh xử lý, duy trì liên lạc với Cục thuế

+ Am hiểu Luật kế toán, tuân thủ nguyên tắc kế toán Việt Nam, Có các chứng chỉ chuyên nghành kế toán liên quan, chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng

+ Phân tích hoạt động kinh doanh, thuế, tình hình tài chính, đánh giá rủi ro hạng mục, báo cáo và trao đổi với trên cấp

Yêu Cầu Công Việc

+ Trình độ: Đại học , các chứng chỉ liên quan

+ Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

+ Giới tính: Nam/Nữ , độ tuổi từ 30 - 48 tuổi;

+ Có kinh nghiệm trên 3 năm

Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (Trên 25 triệu)

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định

- Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhất Phẩm Việt Nam

