Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nano BSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

Mức lương Từ 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nhà Orchid, Lô I - 15, Đường D12, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 35 Triệu

Mô tả Công việc

1 Điều phối công tác kế toán

• Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng - quý - năm;

• Xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp - kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu - chi của doanh nghiệp;

• Kiểm tra, phê duyệt báo cáo thuế trước khi gửi nộp cho cơ quan thuế;

• Kiểm tra, phê duyệt báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho;

• Kiêm tra, phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận khác của doanh nghiệp đề nghị;

• Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng..; các cơ quan nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch - đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước...

2 Quản lý công tác tài chính

• Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện - kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai;

• Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn của doanh nghiệp;

• Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, đưa ra những đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý - sử dụng vốn;

• Triển khai thực hiện việc nghiên cứu, phân tích để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ;

• Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất tăng - giảm chi phí hiệu quả.

3 Tổ chức bộ máy kế toán - tài chính

• Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận;

• Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu... liên quan đến hoạt động kế toán - tài chính của doanh nghiệp;

• Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo những quy định mới nhất của Luật kế toán.

4 Các nhiệm vụ khác

• Tính và kiểm soát giá thành sản phẩm

• Tổ chức lưu trữ, bảo quản cẩn thận các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp;

• Đóng vai trò là người ngoại giao của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng;

• Cung cấp các sổ sách, số liệu phục vụ cho công tác thanh - kiểm toán của cơ quan chức năng;

• Quản lý, phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc các đội ngũ nhân viên.

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ học vấn: Đại học trở lên

• Chuyên môn: Kế toán, Tài chính

• Kinh nghiệm: có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia);

• Kiến thức:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

- Hiểu rõ các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

- Kiến thức về phân tích tài chính, quản lý dòng tiền, lập ngân sách và tối ưu hóa nguồn vốn.

- Nắm vững các quy định về thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế xuất nhập khẩu) và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, tài chính, doanh nghiệp.

- Có hiểu biết về quy trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, biết cách chuẩn bị và làm việc với cơ quan kiểm toán.

- Thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng và các công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu

• Kỹ năng/Khả năng:

- Thành thạo tin học văn phòng, có năng lực sử dụng & phát huy công năng của ChatGPT

- ⁠Quản lý dòng tiền hiệu quả, giám sát đốc thúc thu nợ bán hàng, sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt.

- Thành thạo sử dụng AMIS

- Có kỹ năng làm việc với ERP

- Khả năng phân tích số liệu tốt ,tư duy logic tốt

- Năng lực tối ưu hoá hoạt động tài chính kế toán

- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng xây dựng kế hoạch

- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả;

- Xây dựng hệ thống và đào tạo nhân sự đang quản lý

• Phẩm chất cá nhân:

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực

- Điềm đạm nhẹ nhàng kiên nhẫn quyết đoán tự chủ

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao.

• Yêu cầu khác:

- Sức khỏe: tốt

- Ngoại hình: ưa nhìn

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nano BSB Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nano BSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin