Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 đường số 5 , khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, và lập báo cáo thuế.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và sẵn sàng chuyển đổi sang IFRS khi cần thiết.
Phối hợp với Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Kiểm soát và tối ưu hóa quy trình kế toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành.
Làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng quốc tế (Đài Loan, Trung Quốc, và các nước nói tiếng Anh) trong các vấn đề liên quan đến hóa đơn, thanh toán, và hợp đồng.
Hỗ trợ quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập phục vụ việc lên sàn UPCoM.
Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ kế toán viên trong công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng (ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các công ty chuẩn bị IPO hoặc niêm yết).
Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để làm việc với đối tác quốc tế; biết thêm tiếng Trung hoặc tiếng Đài Loan là một lợi thế lớn.
Hiểu biết sâu về VAS, có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương đương) và thành thạo Excel nâng cao.
Cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành IT hoặc với khách hàng nước ngoài.
Oversee all accounting activities of the company, including financial accounting, management accounting, and tax reporting.
Prepare periodic financial statements (monthly, quarterly, annually) in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS), with readiness to transition to IFRS when required.
Collaborate with the Board of Directors to develop financial plans, budget forecasts, and analyze business performance.
Monitor and optimize internal accounting processes, ensuring compliance with legal and regulatory requirements.
Directly engage with international clients and partners (Taiwan, China, and English-speaking countries) on matters related to invoices, payments, and contracts.
Support internal audits and independent audits in preparation for the UPCoM listing.
Train and guide the accounting team (if applicable).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh công ty.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia vào quá trình phát triển của một công ty đại chúng.
Được đào tạo và cập nhật kiến thức liên quan đến kế toán quốc tế và quy trình niêm yết.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định pháp luật và chính sách công ty.
Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field.
Minimum of 5 years of experience as a General Accountant or 3 years as a Chief Accountant (preference for candidates with experience in companies preparing for IPOs or listings).
Proficient in English (listening, speaking, reading, writing) to communicate with international partners; knowledge of Chinese or Taiwanese is a significant advantage.
In-depth understanding of VAS, with experience in preparing financial statements and working with tax authorities.
Proficient in accounting software (MISA, Fast, or equivalent) and advanced Excel skills.
Detail-oriented, honest, and capable of working under high pressure and meeting deadlines.
Preference for candidates with experience in the IT industry or with international clients.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 Đường số 5 Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

