Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 288 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn và theo dõi chứng từ đầu ra (Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý)
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của KH, NCC (Kinh doanh thu hồi công nợ).
Theo dõi các khoản vay, phát hành bảo lãnh ngân hàng khi có phát sinh
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Amis
Giao dịch, hạch toán chứng từ ngân hàng (UNC, lấy sổ phụ, sao kê)
Hạch toán các chứng từ ngân hàng vào phần mềm Amis
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22 tuổi, đã hoàn thành chương trình học kế toán
Giàu nhiệt huyết với công việc, chăm chỉ, bền bỉ, ham học hỏi
Nắm vững tin học văn phòng: Word, Excel,… ...
Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm Misa là lợi thế
Kinh nghiệm dưới 1 năm làm việc

Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7 - 9 triệu/tháng
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 đến 17h00)
Thử việc: 2 tháng, nhận 85% lương chính thức
Đóng BHXH ngay khi thành nhân viên chính thức
Được hưởng các chế độ thưởng các ngày Lễ 30/4+1/5, 2/9, Tết…..
Có chế độ khám sức khoẻ cho bản thân
Được cấp phát trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 288 Hồ Tùng Mậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

