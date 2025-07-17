Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
- Hà Nội: Số 288 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Làm biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn và theo dõi chứng từ đầu ra (Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý)
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của KH, NCC (Kinh doanh thu hồi công nợ).
Theo dõi các khoản vay, phát hành bảo lãnh ngân hàng khi có phát sinh
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Amis
Giao dịch, hạch toán chứng từ ngân hàng (UNC, lấy sổ phụ, sao kê)
Hạch toán các chứng từ ngân hàng vào phần mềm Amis
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giàu nhiệt huyết với công việc, chăm chỉ, bền bỉ, ham học hỏi
Nắm vững tin học văn phòng: Word, Excel,… ...
Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm Misa là lợi thế
Kinh nghiệm dưới 1 năm làm việc
Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 đến 17h00)
Thử việc: 2 tháng, nhận 85% lương chính thức
Đóng BHXH ngay khi thành nhân viên chính thức
Được hưởng các chế độ thưởng các ngày Lễ 30/4+1/5, 2/9, Tết…..
Có chế độ khám sức khoẻ cho bản thân
Được cấp phát trang thiết bị làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI