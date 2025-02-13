Tuyển Key Account Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
- Hồ Chí Minh: 968 Đường 3/2, phường 15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
- Phát triển doanh số và hỗ trợ branding thương hiệu
- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường đối với kênh influencer (KOC, KOL) và các đại lý (cả online và offline)
- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, các chương trình khuyến mãi, các chương trình hỗ trợ bán hàng
- Thường xuyên đào tạo, cập nhật các kiến thức, thông tin sản phẩm đến khách hàng
- Khai thác các tiềm năng của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội, review
- Phát triển kế hoạch và chiến lược cụ thể cho từng đối tượng khách hàng
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng
- Hợp tác với bộ phận Marketing để tối ưu hóa các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh doanh số
- Thực hiện theo chỉ đạo khác từ Quản Lý/ BGĐ
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu chuyên môn: Y, Dược, Marketing, kinh tế,…
Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Dược có kiến thức Marketing là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
