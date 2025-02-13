Tuyển Key Account Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

- Phát triển doanh số và hỗ trợ branding thương hiệu

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường đối với kênh influencer (KOC, KOL) và các đại lý (cả online và offline)

- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, các chương trình khuyến mãi, các chương trình hỗ trợ bán hàng

- Thường xuyên đào tạo, cập nhật các kiến thức, thông tin sản phẩm đến khách hàng

- Khai thác các tiềm năng của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội, review

- Phát triển kế hoạch và chiến lược cụ thể cho từng đối tượng khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng

- Hợp tác với bộ phận Marketing để tối ưu hóa các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh doanh số

- Thực hiện theo chỉ đạo khác từ Quản Lý/ BGĐ