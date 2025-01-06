Tuyển Key Account Jio Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 700 USD

Mức lương 300 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83B Đ. Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 300 - 700 USD

● Quản lý danh sách các khách hàng tiềm năng thông qua việc duy trì kết nối, trao đổi nhu cầu và cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng.

● Là người kết nối chính giữa khách hàng và các bộ phận liên quan để việc cung cấp dịch vụ diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất.

● Chịu trách nhiệm theo dõi, thu hồi công nợ theo quy định.

● Chịu trách nhiệm xử lý, giải đáp các thắc mắc, phàn nàn và mong đợi của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

● Chủ động tìm kiếm các giải pháp để mang đến các trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

● Những công việc khác được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 300 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến các vị trí Sales, Chăm sóc khách hàng, các vị trí làm việc với khách hàng.

● Kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản: mạch lạc và truyền tải được rõ nội dung.

● Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

● Có kinh nghiệm trong môi trường với nhịp độ làm việc nhanh.

● Khả năng thích ứng linh hoạt và tổ chức công việc hiệu quả.

Tại Jio Health Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jio Health

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin