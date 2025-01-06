Tuyển Key Account Jio Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 700 USD

Jio Health
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Jio Health

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Jio Health

Mức lương
300 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83B Đ. Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 300 - 700 USD

● Quản lý danh sách các khách hàng tiềm năng thông qua việc duy trì kết nối, trao đổi nhu cầu và cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng.
● Là người kết nối chính giữa khách hàng và các bộ phận liên quan để việc cung cấp dịch vụ diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất.
● Chịu trách nhiệm theo dõi, thu hồi công nợ theo quy định.
● Chịu trách nhiệm xử lý, giải đáp các thắc mắc, phàn nàn và mong đợi của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
● Chủ động tìm kiếm các giải pháp để mang đến các trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
● Những công việc khác được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 300 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến các vị trí Sales, Chăm sóc khách hàng, các vị trí làm việc với khách hàng.
● Kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản: mạch lạc và truyền tải được rõ nội dung.
● Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
● Có kinh nghiệm trong môi trường với nhịp độ làm việc nhanh.
● Khả năng thích ứng linh hoạt và tổ chức công việc hiệu quả.

Liên Hệ Công Ty

Jio Health

Jio Health

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2nd Floor, Khai Hoan Building, 83B Hoang Sa, Ward Da Kao, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

