Tuyển Key Account CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 590 - 1,180 USD

- Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, bán hàng, đặt hàng với các khách hàng ở các kênh Nhà thuốc chuỗi, MT hoặc Health & Beauty trên địa bàn phụ trách đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao và kịp tiến độ.

- Triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm mới cũng như các chính sách bán hàng cho Buyer và đối tác liên quan.

- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng và người tiêu dùng.

- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên