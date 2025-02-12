Tuyển Key Account CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 590 - 1,180 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại CÔNG TY TNHH PROFA
- Hồ Chí Minh: 163 Trần Huy Liệu, p8, Phú Nhuận, TPHCM
Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 590 - 1,180 USD
- Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, bán hàng, đặt hàng với các khách hàng ở các kênh Nhà thuốc chuỗi, MT hoặc Health & Beauty trên địa bàn phụ trách đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao và kịp tiến độ.
- Triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm mới cũng như các chính sách bán hàng cho Buyer và đối tác liên quan.
- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng và người tiêu dùng.
- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 590 - 1,180 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PROFA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
