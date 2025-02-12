Tuyển Key Account CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 590 - 1,180 USD

CÔNG TY TNHH PROFA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH PROFA

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại CÔNG TY TNHH PROFA

Mức lương
590 - 1,180 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163 Trần Huy Liệu, p8, Phú Nhuận, TPHCM

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 590 - 1,180 USD

- Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, bán hàng, đặt hàng với các khách hàng ở các kênh Nhà thuốc chuỗi, MT hoặc Health & Beauty trên địa bàn phụ trách đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao và kịp tiến độ.
- Triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm mới cũng như các chính sách bán hàng cho Buyer và đối tác liên quan.
- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng và người tiêu dùng.
- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PROFA

CÔNG TY TNHH PROFA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 163 trần huy liệu p8 phú nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

