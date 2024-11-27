Tuyển Thu mua/Mua hàng HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Quản lý hàng hóa, tồn kho:

• Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ tìm kiếm.

• Theo dõi, kiểm tra và cập nhật số liệu nhập - xuất - tồn kho hàng ngày.

• Đối chiếu số liệu giữa thực tế và hệ thống quản lý.

• Thực hiện kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo hàng hóa đúng với sổ sách.

• Hỗ trợ mua hàng:

• Kiểm tra, đối chiếu và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động mua hàng.

• Phối hợp với bộ phận mua hàng để làm việc với nhà cung cấp: đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng.

• Theo dõi công nợ nhà cung cấp, chuẩn bị các hồ sơ thanh toán khi cần.

• Lập báo cáo:

• Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho định kỳ hoặc theo yêu cầu.

• Tổng hợp và báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa và mua hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho tại các chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán kho, Thủ kho kế toán mua hàng hoặc tương đương.

• Am hiểu về quy trình quản lý kho, mua hàng, và kế toán.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm (HARAVAN, MISA, FAST...) và Microsoft Office (đặc biệt là Excel).

• Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề tốt.

• Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Thỏa thuận

Phép năm: 12 ngày/ năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định và thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

