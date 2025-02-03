Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thiết kế kiến trúc/nội thất dự án: Vẽ phối cảnh - thiết kế ý tưởng từng dự án.

Triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công. Làm việc với các bên đối tác/nhà thầu của dự án. Đề xuất tham mưu, tư vấn trong việc sử dụng các loại vật liệu, ý tưởng thiết kế phù hợp hơn nhằm đảm bảo chất lượng & thi công

Kiểm tra thi công thực tế, đưa ra các đề xuất điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế;

Hoàn thành các công việc được giao với kết quả đạt yêu cầu theo đúng tiến độ;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Báo cáo công việc: Lập kế hoạch, báo cáo theo định kỳ. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các chuỗi cửa hàng bán lẻ/siêu thị...

Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như Autocad, Photoshop, Sketchup, 3Dsmax

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên

Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...)

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

