Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
- Hà Nội: số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Thiết kế kiến trúc/nội thất dự án: Vẽ phối cảnh - thiết kế ý tưởng từng dự án.
Triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công. Làm việc với các bên đối tác/nhà thầu của dự án. Đề xuất tham mưu, tư vấn trong việc sử dụng các loại vật liệu, ý tưởng thiết kế phù hợp hơn nhằm đảm bảo chất lượng & thi công
Kiểm tra thi công thực tế, đưa ra các đề xuất điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế;
Hoàn thành các công việc được giao với kết quả đạt yêu cầu theo đúng tiến độ;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Báo cáo công việc: Lập kế hoạch, báo cáo theo định kỳ. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các chuỗi cửa hàng bán lẻ/siêu thị...
Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như Autocad, Photoshop, Sketchup, 3Dsmax
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên
Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
