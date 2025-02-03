Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thiết kế kiến trúc/nội thất dự án: Vẽ phối cảnh - thiết kế ý tưởng từng dự án.
Triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công. Làm việc với các bên đối tác/nhà thầu của dự án. Đề xuất tham mưu, tư vấn trong việc sử dụng các loại vật liệu, ý tưởng thiết kế phù hợp hơn nhằm đảm bảo chất lượng & thi công
Kiểm tra thi công thực tế, đưa ra các đề xuất điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế;
Hoàn thành các công việc được giao với kết quả đạt yêu cầu theo đúng tiến độ;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Báo cáo công việc: Lập kế hoạch, báo cáo theo định kỳ. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các chuỗi cửa hàng bán lẻ/siêu thị...
Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như Autocad, Photoshop, Sketchup, 3Dsmax
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên
Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...)
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

