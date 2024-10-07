Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn bộ các mảng hoạt động thuộc BU trên cơ sở phân cấp ủy quyền và theo CNNV được giao, bao gồm:
1. Nhiệm vụ quản lý:
- Điều hành hoạt động chung của BU (Trung tâm kinh doanh) và chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ về các nhiệm vụ được giao
- Toàn quyền quyết định các vấn đề định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự thuộc BU
2. Nhiệm vụ chuyên môn
- Nhận doanh số khoán, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế theo Quy chế của Công ty và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai kế hoạch để đạt doanh số được giao
- Phối hợp với các phòng chức năng, hãng sản xuất, đối tác để xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ Công ty
- Phát triển quan hệ với các Hãng sản xuất, đối tác,...
(Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành là một lợi thế
- Có kinh nghiệm bán hàng, kiến thức trong ngành Kỹ thuật/CNTT/Viễn thông/Phần mềm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Hãng sản xuất, SI, Distibutor;
- Có kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các buổi trình diễn, Seminar.
- Có mối quan hệ với các chuyên gia, các Hãng sản xuất, Công ty CNTT/Viễn thông/Phần mềm...; ưu tiên ứng viên có mối quan hệ/tập khách hàng về 1 trong các lĩnh vực được giao như: Tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản; Y tế
- Có mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực hàng không.
- Có một (hoặc nhiều hơn) trong các chứng chỉ trong nước về:
+ Chứng nhận Kỹ năng bán hàng hiệu quả/chuyên nghiệp
+ Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản/qua mạng/nâng cao
+ Lập và quản lý dự án CNTT
+ Chứng chỉ Tư vấn bán Hàng của Hãng sản xuất
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, có chứng chỉ TOEIC từ 600 trở lên hoặc tương đương

Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, không giới hạn theo doanh số, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế hoàn thành theo Quy chế của Công ty
- Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ Ban Điều hành Công ty.
- Cơ hội tham gia các dự án lớn, các dự án đặc thù trong lĩnh vực Hàng không, Tài chính ngân hàng, Y tế, Giáo dục, Chính phủ, ...
- Cơ hội thử sức ở nhiều vị trí, và luân chuyển trong hệ thống Tổng Công ty Hàng không.
- Chính sách phúc lợi đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe mở rộng.
- Đầy đủ các chế độ theo Pháp luật lao động hiện hành.
- Giảm giá vé máy bay cho bản thân và gia đình – Ưu đãi độc quyền trong ngành hàng không.
- Chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm.
- Tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của Công ty và Tổng Công ty: VNA Spirit, Tự hào VNAers, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

