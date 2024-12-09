Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến sales gia công phần mềm (Outsourcing)

Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh trực tiếp hoặc Telesales

Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện tại

Tham gia vào quá trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng...

Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án

Điều phối, giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Ngoại thương hoặc ngoại ngữ.

Thành thạo tiếng Anh (yêu cầu bắt buộc)

Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin (bán giải pháp CNTT, bán phần mềm đóng gói, dịch vụ gia công phần mềm)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt

Ngoại hình ưu nhìn

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Full thứ 7, chủ nhật

Mức lương upto 10 Triệu + Bonus

Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm

Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc

Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm

Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Y tế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động

Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm

Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà

Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách (chính sách khuyến học theo năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin