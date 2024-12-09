Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Hỗ trợ các công việc liên quan đến sales gia công phần mềm (Outsourcing)
Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng mới để trao đổi về các cơ hội kinh doanh trực tiếp hoặc Telesales
Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện tại
Tham gia vào quá trình bày giải pháp và dự án với khách hàng để ký kết hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng...
Hỗ trợ đội dự án trong quá trình thực hiện dự án
Điều phối, giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý
Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh (yêu cầu bắt buộc)
Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin (bán giải pháp CNTT, bán phần mềm đóng gói, dịch vụ gia công phần mềm)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày tốt
Ngoại hình ưu nhìn
Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương upto 10 Triệu + Bonus
Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm
Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Y tế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.
Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách (chính sách khuyến học theo năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
