Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Long An thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Dự án thủy điện Nậm Mô 2

- Xiêng Khoảng

- Lào

- Dự án thủy điện Nậm Mô 2

- Xiêng Khoảng

- Lào

- Dự án thủy điện Nậm Mô 2

- Xiêng Khoảng

- Lào

- Dự án thủy điện Nậm Mô 2

- Xiêng Khoảng

- Lào

- Dự án thủy điện Nậm Mô 2

- Xiêng Khoảng

- Lào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nhận thức về ATSKVSMT cho người lao động tại dự án
- Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường tại dự án
- Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATSKVSMT
- Quản lý vận hành hệ thống các công trình, thiết bị phục vụ công tác ATSKVSMT trên công trường
- Thực hiện các thủ tục ra vào công trường cho người lao động theo đúng quy định
- Giám sát tuân thủ trong áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trên công trường
- Quản lý hồ sơ ATSKVSMT dự án theo quy định

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ngành: Kỹ thuật xây dựng / An toàn lao động / Bảo hộ lao động
- Chấp nhận đi công trình xa theo sự điều động của công ty
- Kiến thức về ATLĐ, VSMT, PCCN
- Hiểu biết về các trang thiết bị, bảo hộ an toàn
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCN
- Hiểu biết về thi công xây dựng
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

