Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Long An thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Dự án thủy điện Nậm Mô 2 - Xiêng Khoảng - Lào

Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nhận thức về ATSKVSMT cho người lao động tại dự án

- Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường tại dự án

- Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATSKVSMT

- Quản lý vận hành hệ thống các công trình, thiết bị phục vụ công tác ATSKVSMT trên công trường

- Thực hiện các thủ tục ra vào công trường cho người lao động theo đúng quy định

- Giám sát tuân thủ trong áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trên công trường

- Quản lý hồ sơ ATSKVSMT dự án theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng / An toàn lao động / Bảo hộ lao động

- Chấp nhận đi công trình xa theo sự điều động của công ty

- Kiến thức về ATLĐ, VSMT, PCCN

- Hiểu biết về các trang thiết bị, bảo hộ an toàn

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCN

- Hiểu biết về thi công xây dựng

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh

Quyền Lợi

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

