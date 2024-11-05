Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Công ty TNHH Anh Quốc SG
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH Anh Quốc SG

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 170 Phan Đình Phùng, P. 02, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
- Các chứng chỉ liên quan: chứng chỉ An toàn lao động, Bảo hộ lao động…
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Lâm Đồng

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
- Các chứng chỉ liên quan: chứng chỉ An toàn lao động, Bảo hộ lao động…

Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anh Quốc SG

Công ty TNHH Anh Quốc SG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

