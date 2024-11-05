Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 170 Phan Đình Phùng, P. 02, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
- Các chứng chỉ liên quan: chứng chỉ An toàn lao động, Bảo hộ lao động…
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Lâm Đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
