Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vân Tra, An Đồng, An Dương

- Phụ trách kinh doanh Khu vực Hà Nội, SL: 02. Khu vực Hải Phòng, sl: 02.

- Hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của đội ngũ kinh doanh tại khu vực được phân công, - Chăm sóc khách hàng hiện có, tìm kiếm - phát triển khách hàng mới, tăng cường và mở rộng doanh số, - Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Phối hợp linh hoạt với các bộ phận liên quan trong công ty để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, - Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tháng cho trưởng bộ phận. - Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điện (Tự động hóa, điện - điện tử, cơ điện tử, kỹ thuật điện ...).

- Có từ 1 năm kinh nghiệm

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Lạc quan, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Định hướng gắn bó lâu dài. Kiên định với công việc.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

- Sử dụng vi tính: Cơ bản

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và thân thiện. Cấp quản lý có tầm nhìn và khuyến khích nhân viên phát triển bền vững cùng công ty. Được đào tạo kiến thức sản phẩm và các kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc.

Quyền lợi - Lương cơ bản ban đầu 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn. Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ 1 lần. - Thưởng theo doanh số. - Hỗ trợ ăn trưa - Phụ cấp xăng xe, sinh con, xa nhà... - Thưởng ngày lễ, Tết. - Được tham gia các hoạt động Công đoàn và team building của Công ty. - Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty. - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

