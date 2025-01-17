Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu

Lotte Shopping Plaza Vietnam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Lotte Shopping Plaza Vietnam

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam

Mức lương
Từ 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1F

- 6F, Lotte Department Store, Lotte Center Hanoi Building, 54 Lieu Giai, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Viet Nam.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Từ 17 Triệu

Mô tả công việc
1. An toàn PCCC
• Quản lý và kiểm tra định kỳ các hệ thống, trang thiết bị PCCC, báo cáo đề xuất phương án xử lý.
• Kiểm soát, kiểm tra an toàn PCCC định kỳ trong khu vực gian hàng, nhà hàng và không gian TTTM.
• Quản lý an toàn PCCC và kiểm tra các nhà thầu vào thi công trong Lotte Department Store.
• Làm việc với cơ quan về PCCC trong các đợt kiểm tra định kỳ...
• Hỗ trợ xử lý các hạng mục kỹ thuật chung.
• Thực hiện đào tạo Tuân thủ cho các nhu cầu nội bộ
2. Kiểm tra và phê duyệt bản vẽ PCCC
• Hỗ trợ các gian hàng, nhà hàng hoàn thiện bản vẽ thi công và giấy nghiệm thu liên quan đến hạng mục PCCC.
3. Bồi dưỡng, huấn luyện
• Đào tạo kiến thức an toàn PCCC cho nhân viên mới của các gian hàng trong Lotte, Nhân viên của Nhà thầu làm việc tại TTTM, các đối tượng khác theo sự phân công của phòng ban.
4. Các nhiệm vụ hỗ trợ khác liên quan đến PCCC theo sự phân công.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lotte Shopping Plaza Vietnam

Lotte Shopping Plaza Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1F - 6F, Lotte Department Store, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

