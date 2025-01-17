Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam
- Hà Nội: 1F
- 6F, Lotte Department Store, Lotte Center Hanoi Building, 54 Lieu Giai, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Viet Nam.
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Từ 17 Triệu
Mô tả công việc
1. An toàn PCCC
• Quản lý và kiểm tra định kỳ các hệ thống, trang thiết bị PCCC, báo cáo đề xuất phương án xử lý.
• Kiểm soát, kiểm tra an toàn PCCC định kỳ trong khu vực gian hàng, nhà hàng và không gian TTTM.
• Quản lý an toàn PCCC và kiểm tra các nhà thầu vào thi công trong Lotte Department Store.
• Làm việc với cơ quan về PCCC trong các đợt kiểm tra định kỳ...
• Hỗ trợ xử lý các hạng mục kỹ thuật chung.
• Thực hiện đào tạo Tuân thủ cho các nhu cầu nội bộ
2. Kiểm tra và phê duyệt bản vẽ PCCC
• Hỗ trợ các gian hàng, nhà hàng hoàn thiện bản vẽ thi công và giấy nghiệm thu liên quan đến hạng mục PCCC.
3. Bồi dưỡng, huấn luyện
• Đào tạo kiến thức an toàn PCCC cho nhân viên mới của các gian hàng trong Lotte, Nhân viên của Nhà thầu làm việc tại TTTM, các đối tượng khác theo sự phân công của phòng ban.
4. Các nhiệm vụ hỗ trợ khác liên quan đến PCCC theo sự phân công.
Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotte Shopping Plaza Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
