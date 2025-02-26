Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 19 đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế và triển khai thi công các dự án nhà máy công nghiệp,
Thực hiện các công việc khảo sát, lập kế hoạch, và triển khai các dự án.
Kiểm tra, giám sát và bảo trì các hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính đồng bộ của dự án.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công và bảo trì
2 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, các tiêu chuẩn.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo kinh nghiệm (Từ 12 đến 20 triệu + PC)
Thời gian nghỉ ngơi: nghỉ CN, 12 ngày phép/năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định pháp luật.
Hưởng các chế độ thưởng lễ, tết, nghỉ mát cá nhân và gia đình, team-building theo quy định của Công ty.
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 42, Tổ dân phố 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

