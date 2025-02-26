Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 19 đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế và triển khai thi công các dự án nhà máy công nghiệp,

Thực hiện các công việc khảo sát, lập kế hoạch, và triển khai các dự án.

Kiểm tra, giám sát và bảo trì các hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính đồng bộ của dự án.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công và bảo trì

2 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, các tiêu chuẩn.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo kinh nghiệm (Từ 12 đến 20 triệu + PC)

Thời gian nghỉ ngơi: nghỉ CN, 12 ngày phép/năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định pháp luật.

Hưởng các chế độ thưởng lễ, tết, nghỉ mát cá nhân và gia đình, team-building theo quy định của Công ty.

Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ BEE Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.