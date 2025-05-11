Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 50 Khu đô thị Athena Fulland, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khảo sát thiết kế hệ thống điều hòa, làm mát nhà xưởng/

Giám sát thi công hệ thống cơ điện lạnh (MEP) bao gồm: điều hòa không khí, thông gió, làm mát tại công trình theo bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào tại công trình.

Phối hợp với các đội thi công, nhà thầu phụ và các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc đúng kế hoạch.

Đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, đề xuất giải pháp thi công hiệu quả.

Tham gia nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần cho cấp trên.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ điện, Nhiệt lạnh, Kỹ thuật MEP hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giám sát thi công cơ điện lạnh tại công trình dân dụng/công nghiệp.

Nắm vững tiêu chuẩn kỹ thuật MEP, quy trình thi công và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo AutoCAD, và các phần mềm kỹ thuật liên quan.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giám sát hành nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Thưởng dự án, thưởng theo tiến độ và chất lượng công việc.

Được đào tạo, phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong bộ phận kỹ thuật/dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.