Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG
- Hà Nội: 239 phan bá vành, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thiết kế, điều hành thi công hệ thống điện PCCC
Thực hiện và triển khai các bản vẽ kỹ thuật
Tham gia khảo sát, lập phương án làm việc, sơ đồ tổ chức các dự án được giao.
Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống điện PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên tình hình thi công của dự án.
Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống điện của nhà máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC hiện hành
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Autocad 2D, Tin học văn phòng tốt.
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác và làm việc với áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BH hàng năm, đi du lịch công ty, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG
