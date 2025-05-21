Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 239 phan bá vành, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế, điều hành thi công hệ thống điện PCCC

Thực hiện và triển khai các bản vẽ kỹ thuật

Tham gia khảo sát, lập phương án làm việc, sơ đồ tổ chức các dự án được giao.

Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống điện PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Báo cáo định kỳ cho cấp trên tình hình thi công của dự án.

Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống điện của nhà máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện

Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC hiện hành

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Autocad 2D, Tin học văn phòng tốt.

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác và làm việc với áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15 triệu đồng (bao ăn trưa) và thử việc 2 tháng.

Đóng BH hàng năm, đi du lịch công ty, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin