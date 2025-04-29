Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 13 USD

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
400 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 400 - 13 USD

Địa điểm làm việc: Các dự án phía Bắc và Hồ Chí Minh.
Nhiệm vụ chính:
• Rà soát thiết kế và kỹ thuật các hệ thống, làm hồ sơ đệ trình vật tư, thiết bị
• Triển khai bản vẽ thi công (shop drawings) (ưu tiên) và biện pháp thi công (Method statement).
• Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị và đặt hàng mua sắm.
• Tổ chức thi công/ giám sát thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh, chất lượng và tiến độ công trình.
• Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ nghiệm thu hàng về và hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, chạy thử và hồ sơ thanh quyết toán khối lượng công việc.
• Triển khai chạy thử hệ thống.

Với Mức Lương 400 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 22 đến 45.
• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện/ Tự động hóa/ Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước.
• Sử dụng word và Excel thành thạo đủ phục vụ công việc.
• Thái độ làm việc tích cực, trung thực, hợp tác, chuyên nghiệp, trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

