Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 13 USD

Địa điểm làm việc: Các dự án phía Bắc và Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ chính:

• Rà soát thiết kế và kỹ thuật các hệ thống, làm hồ sơ đệ trình vật tư, thiết bị

• Triển khai bản vẽ thi công (shop drawings) (ưu tiên) và biện pháp thi công (Method statement).

• Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị và đặt hàng mua sắm.

• Tổ chức thi công/ giám sát thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh, chất lượng và tiến độ công trình.

• Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ nghiệm thu hàng về và hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, chạy thử và hồ sơ thanh quyết toán khối lượng công việc.

• Triển khai chạy thử hệ thống.

• Tuổi từ 22 đến 45.

• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện/ Tự động hóa/ Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước.

• Sử dụng word và Excel thành thạo đủ phục vụ công việc.

• Thái độ làm việc tích cực, trung thực, hợp tác, chuyên nghiệp, trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

