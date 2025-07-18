Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

• Thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hệ thống điện, Phụ trợ cho Dự án nhà máy Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe... theo tiêu chuẩn GMP (WHO, EU, FDA, ASEAN...)

• Thiết lập bản vẽ kiến trúc sơ bộ/ Lập mô hình 3D

• Bóc tách vật tư/ lập Dự toán theo thiết kế.

• Quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, bản vẽ, bảng tính, phối hợp với các bộ môn thiết kế khác.

Địa điểm làm việc: Số nhà 18, đường Măng Cầm 1, KĐT mới An Lạc Green Symphony, Xã Sơn Đồng, Hà Nội

Quyền lợi dành cho vị trí:

• Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả thực tế

• Các chế độ Du lịch, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết…hàng năm

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ Tết,... theo đúng quy định của Luật lao động.

• Môi trường làm việc: Cởi mở, thân thiện, đề cao tính sáng tạo và phát triển năng lực cá nhân.