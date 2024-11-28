Tuyển Kỹ sư cơ điện CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ, triển khai shopdrawing hệ thống MEP.
- Lập, báo cáo, kiểm soát công tác hồ sơ chất lượng, quy trình T&C MEP tại dự án.
- Có kiến thức về cơ điện công trình công nghiệp, có thể đưa ra ý kiến biện pháp xử lý các vấn đề liên quan công tác MEP.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật Điện, Điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc giám sát MEP.
- Thành thạo việc sử dụng MS Office, Auto CAD, phần mềm tính toán kỹ thuật.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 09 tầng 07 tháp R1, Cao ốc The Everich, 968 đường 3/2, phường 15, quận 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

