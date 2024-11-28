Tuyển Kỹ sư cơ điện CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ, triển khai shopdrawing hệ thống MEP.

- Lập, báo cáo, kiểm soát công tác hồ sơ chất lượng, quy trình T&C MEP tại dự án.

- Có kiến thức về cơ điện công trình công nghiệp, có thể đưa ra ý kiến biện pháp xử lý các vấn đề liên quan công tác MEP.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật Điện, Điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc giám sát MEP.

- Thành thạo việc sử dụng MS Office, Auto CAD, phần mềm tính toán kỹ thuật.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.

- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin