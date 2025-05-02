Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN VSIP, Phường Phù Chẩn Bắc Nin, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa, khí nén và các thiết bị cơ khí.
Theo dõi các chỉ số vận hành và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
Thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch (PM – Preventive Maintenance).
Xử lý kịp thời các sự cố cơ điện ảnh hưởng đến sản xuất.
Ghi nhận, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa tái diễn.
Tham gia lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị mới.
Đề xuất các cải tiến nhằm tăng hiệu suất máy móc, tiết kiệm năng lượng hoặc nâng cao an toàn.
Đảm bảo tất cả hoạt động cơ điện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo vận hành thân thiện với môi trường.
Lập báo cáo kỹ thuật, nhật ký vận hành thiết bị, kế hoạch bảo trì.
Quản lý bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, tài liệu máy móc thiết bị.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ điện, Cơ khí, Điện - Điện tử hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1–3 năm làm việc trong nhà máy sản xuất là một lợi thế.
Kinh nghiệm:
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về hệ thống điện công nghiệp, cơ khí, khí nén, HVAC, PCCC... Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiến thức chuyên môn:
Kỹ năng: Sử dụng phần mềm Autocad, MS Office - Kỹ năng phân tích, xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả - Có tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao.
Kỹ năng:

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

