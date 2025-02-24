Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 26 Triệu

Mức lương 18 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm Công nghiệp Giang Biên, Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

- Tham gia giám sát, điều phối thi công đảm bảo tiến độ hạng mục Cơ Điện cho dự án Cụm Công nghiệp

- Lập và kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công của nhà thầu theo bản vẽ và khối lượng hợp đồng.

- Thiết kế và theo dõi hệ thống Cấp thoát nước, xử lý nước thải của công trình

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ Điện, cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trên 2 năm trong thiết kế và giám sát Cơ điện

- Sử dụng AutoCad, hiểu biết về hệ thống cấp thoát nước và môi trường

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công trường

Thưởng lương tháng 13

Nghỉ phép hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C

