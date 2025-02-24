Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty TNHH MDA E&C
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH MDA E&C

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH MDA E&C

Mức lương
18 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cụm Công nghiệp Giang Biên, Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

- Tham gia giám sát, điều phối thi công đảm bảo tiến độ hạng mục Cơ Điện cho dự án Cụm Công nghiệp
- Lập và kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công của nhà thầu theo bản vẽ và khối lượng hợp đồng.
- Thiết kế và theo dõi hệ thống Cấp thoát nước, xử lý nước thải của công trình

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ Điện, cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm trên 2 năm trong thiết kế và giám sát Cơ điện
- Sử dụng AutoCad, hiểu biết về hệ thống cấp thoát nước và môi trường
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công trường
Thưởng lương tháng 13
Nghỉ phép hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MDA E&C

Công ty TNHH MDA E&C

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, toà nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

